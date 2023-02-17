Главная городская Масленица пройдет в парке Заречный

Тюменцев и гостей города 26 февраля с 12:00 до 15:00 закружит в хороводах "Широкая масленица".

Городское празднование состоится в парке "Заречный". Гости праздника от мала до велика услышат фольклорные песни, смогут поучаствовать в русских играх и забавах, увидеть кулачные бои в перчатках, кукольный театр, хороводы и состязания, взятие снежного городка и сожжение чучела Масленицы.

В парке "Заречный" установят праздничную сцену, где выступят коллективы Центра культуры и творчества "Тюмень" и тюменских домов культуры. Так же каждый сможет посмотреть выставку "Масленичных кукол", каждая из которых самобытна и оригинальна. Здесь вы сможете сделать памятные фото.

Организаторы готовят веселые интерактивы для гостей народного гуляния: перетягивание каната, заплетание косы Масленицы, бег в мешках, бои на бревне, метание валенков, перетягивание палки. Для силачей есть другие испытания: поднятие гири, забивание гвоздей, колка дров.

Трапезная зона включает в себя торговые ярмарочные ряды, где можно не только отведать вкуснейшие блины, но и приобрести товары на свой праздничный стол. На протяжении всего празднования каждый желающий сможет загадать желание и повязать ленту на "колесо желаний".

В завершении программы состоится костюмированное шествие, где все желающие в сопровождении музыкантов и аниматоров, проследуют с "Колесами желаний" в руках до главной Масленицы-красавицы. Организаторы установят все "Колеса желаний", а после чего предстоит традиционное сожжение.

Организатором празднования выступает Департамент культуры Администрации города Тюмени. Подробности на сайте ckit72.ru и в официальной группе во "ВКонтакте".