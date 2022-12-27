Сквер Комсомольский стал территорией новогодних чудес

Фото: Дом культуры «Поиск»

25 декабря в Сквере Комсомольский прошла праздничная программа, посвященная наступающему Новому году.

Сквер Комсомольский стал территорией новогодних чудес в прошедшее воскресенье. Здесь во главе с Дедом Морозом собрались все его сказочные помощники – Снегурочка и Баба Яга. Главный зимний волшебник пригласил в гости и веселого кролика - символ наступающего года.

Для гостей праздника прошла "Ушастая викторина", танцевальный конкурс, работала игровая зона "Новогодние забавы", зимняя забава "Северное сияние" - дети катались на упряжке с настоящими сибирскими хаски. Были организованы различные фотозоны, где каждый желающий мог сфотографироваться на память. Тюменцы и гости города принимали поздравления от творческих коллективов города и подарки.

А одним из самых ярких моментов праздника стал Четвертый городской открытый конкурс "Парад саней".

Директор Вадим Долгих: "Мы благодарим всех и каждого, кто принял участие в нашем празднике. Мы умеем творить праздники и делаем это с удовольствием для вас. Поздравляем всех с наступающим Новым годом и желаем, чтобы жизнь была окрашена самыми яркими красками!".

Организаторы праздника - Дом культуры "Поиск" при поддержке Департамента культуры Администрации города Тюмени.