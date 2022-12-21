Евгений Заболотный: Общественная палата Тюмени представляет интересы всех горожан

В Тюмени состоялось заседание Общественной палаты II созыва, на котором подвели итоги деятельности за три года и утвердили новый состав независимого коллегиального совещательного органа.

Председатель Тюменской городской думы Евгений Заболотный подчеркнул особый смысл, заложенный в названии Общественной палаты, которая представляет интересы всего городского общества, всех слоев и профессиональных групп.

"Вы много общаетесь с населением, чувствуете пульс жизни города. Как и городская дума, вы обращаете внимание на чаяния горожан и воплощаете их в жизнь, контролируете выполнение муниципальных программ. В каждом направлении работы есть ваш вклад. Радует, что депутаты и члены Общественной палаты всегда находят взаимопонимание. Желаю вам дальнейших успехов и здоровья", – обратился к членам обновленной палаты сказал председатель гордумы.

Евгений Заболотный вручил Благодарственные письма за большой вклад в развитие города, сотрудничество с Тюменской городской Думой и плодотворную общественную деятельность членам палаты Григорию Григорьеву, Ярославу Ильину, Антонине Новицкой, Анатолию Пусеву и Герману Смирнову.

Председателем Общественной палаты III созыва единогласно была переизбрана Ольга Загвязинская, её заместителем стал Александр Чистяков, секретарем палаты - Надежда Гомель.

В новый состав Общественной палаты города вошли 30 человек, пять из них утверждены главой города, еще пять – председателем Тюменской городской Думы. Остальных граждан выбирали сами горожане путем голосования на портале "Я решаю!"