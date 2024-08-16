Депутаты Тюменской гордумы и глава Краснодона ознакомились с работой инфопарка

Депутатский корпус Тюменской гордумы во главе с председателем Светланой Ивановой, общественная молодежная палата и ветеранская первичка гордумы, а также гости из Луганского города Краснодона с главой Краснодонской администрации Сергеем Козенко посетили инфопарк "Тюменская область, я люблю тебя!" и узнали о ключевых моментах его работы.

По словам Светланы Ивановой, инфопарк стал хорошим подарком жителям к юбилею Тюменской области и очень насыщен как познавательной информацией, так и проводимыми здесь мероприятиями.

"Это просто подарок для всех жителей нашего региона. Я думаю, что каждый, кто был здесь или еще будет, получит максимум восторга. Если что-то вдруг не знал, то обязательно познакомится, а если что-то знал, то вспомнит. Порадуется за наше прошлое, насладится нашим настоящим и, конечно, узнает о нашем будущем, о наших целях и замечательных мечтах, которые совсем скоро воплотятся в жизнь", - поделилась впечатлениями Светлана Иванова.

Глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко отметил, что инфопарк позволяет быстро и в доступной форме больше узнать о регионе, который на протяжении двух лет помогает краснодонцам восстанавливать социально значимые объекты.

"Чудесная выставка, она дает познавательную информацию. Конечно, еще много нам предстоит узнать о Тюменской области. Я хочу сказать слова благодарности всем тюменцам, которые сегодня работают и восстанавливают город Краснодон. Прежде всего, конечно же, губернатору Александру Викторовичу Моору, его команде, потому что действительно мы работаем сообща и на сегодняшний день создаем, может быть, какую-то маленькую частичку Тюменской области на Краснодоне. Впереди у нас грандиозные планы, и я думаю, все, что мы наметили, будет выполнено", - сказал Сергей Козенко.

После инфопарка делегация с почетными гостями осмотрела выставку "Сила V правде – гордость и победа", где представлено 14 единиц побежденной западной техники, есть отдельные площадки с российской военной техникой и оборудованием по разминированию территорий, которые сейчас применяются в зоне спецоперации. Также на выставке работают волонтеры "Единой России", можно узнать, как регион помогает и поддерживает своих бойцов, оборудованы информационные стенды, рассказывающие о защите наших территорий, проводится большая работа патриотической направленности. Организаторы отмечают, что выставка уникальная и не имеет аналогов в России. Светлана Иванова отметила, что в Тюмени к проекту огромный интерес, что отражает неравнодушие жителей и гостей города, многие из которых каждый день вкладываются в достижение победы.