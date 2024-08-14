Тюменская гордума участвует в сборе помощи Курской области

Фото - https://t.me/SVIvanova_tmr

Депутаты и сотрудники аппарата Тюменской городской думы приняли участие в сборе гуманитарной помощи пострадавшим от атак ВСУ жителям Курской области, в числе которых оказались старики и дети.

Сбор гуманитарной помощи для находящихся в пунктах временного пребывания людей проводит партия "Единая Россия". Накануне председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, депутаты, сотрудники аппарата гордумы, глава города Максим Афанасьев и биатлонист Евгений Гараничев в Штабе общественной поддержки "Единой России" быстро и слаженно собрали привезенные ими продукты и предметы первой необходимости, в том числе гигиенические принадлежности.

"Когда речь заходит о пострадавших людях, тюменцы всегда активно включаются в гуманитарные акции. И тем более, когда это касается военных действий. Как можно в такой ситуации остаться в стороне? Об этом не может быть и речи! Курская область, мы с тобой!"— прокомментировала участие в акции Светлана Иванова.

Принять участие в сборе гуманитарной помощи могут все неравнодушные тюменцы: новые вещи, продукты долгого хранения и другие нужные в быту предметы принимают в штабе общественной поддержки "Единой России" и в других волонтерских пунктах города.