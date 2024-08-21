Активистам "Движения первых" в Тюмени рассказали о важных экопривычках

Фото пресс-службы ТЭО, https://vk.com/ecoteo72

Лекция и мастер-класс от Тюменской экологической организации "Экология в действии" прошли в Штабе общественной поддержки ЕР, инициатором обучающего мероприятия для подростков выступил депутат Тюменской городской думы Георгий Муратов, а основными слушателями стали ребята из "Движения первых".

В частности, депутат и представитель ТЭО напомнили подрастающему поколению о том, как важна забота об экологии, которая может начаться с элементарного соблюдения чистоты окружающей среды и сортировки бытовых отходов. По мнению Георгия Муратова, такой формат общения с подростками позволяет акцентировать их внимание на проблематике вопроса и ненавязчиво напоминает о конституционных обязанностях гражданина РФ.

"В нашей конституции для каждого из нас установлены свои права и обязанности, и основная обязанность среди них – беречь природу. Именно об этом мы решили поговорить с ребятами. Мероприятие было не просто информативным, но и полезным с точки зрения формирования отношения юных земляков к этому вопросу. Полученная информация должна стать для них проводником идей, направленных на сбережение окружающей среды", – рассказал журналистам Георгий Муратов, комментируя цель мероприятия.

Администратор экодома "Гудвин" Виктор Егоров рассказал ребятам про виды отходов, куда и как нужно сдавать пластик, что из него можно сделать в результате переработки, а также о том, как все это влияет на сбережение природных ресурсов и формирование экологических привычек.