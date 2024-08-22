Депутаты Тюменской гордумы поздравили земляков с Днем офицера

Российские офицеры олицетворяют собой мужество, честь, справедливость и преданность Родине, об этом сказала председатель Тюменской городской думы Светлана Иванова, вместе с другими депутатами гордумы поучаствовав в мероприятиях, приуроченных к празднованию Дня офицера.

Свой праздник офицеры в запасе и отставке Вооруженных сил Российской Федерации, Советской армии и Военно-морского флота, а также действующий командный состав всех силовых ведомств России отмечают 21 августа. В Тюмени праздник открылся торжественным митингом и возложением цветов к мемориалу "Вечный огонь" на площади Памяти.

"Я всегда завидовал нашим офицерам: бравые, сильные, смелые! Вы — опора нашей страны!" - сказал депутат гордумы, председатель областного совета ветеранов Степан Киричук.

Герой России Владимир Шарпатов отметил, что вся Тюмень гордится офицерами России. Каждый на своем посту достойно служит Родине.

На площади 400-летия Тюмени горожан ждали на интерактивных площадках, в зонах плетения маскировочных сетей, выставках техники силовых структур, МЧС, ретроавтомобилей.

В честь праздника Светлана Иванова за активную гражданскую позицию и участие в сборе гуманитарной помощи участникам СВО вручила благодарственное письмо председателя Тюменской гордумы основателю и начальнику штаба "Серебряные волонтеры" Михаилу Кузнецову.

"Патриотизм и справедливость были и остаются верными спутниками офицеров военных и силовых структур. Статус офицера ассоциируется с любовью к Родине и верностью Отчизне. Такие мероприятия помогают сохранять историческую память", - отметила Светлана Иванова.

Завершилось празднование традиционным "Офицерским вальсом", в котором помимо офицеров поучаствовали и другие гости праздника.