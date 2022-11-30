Тюменцы собрали очередную партию гумпомощи для передачи землякам в зону СВО

Фото - https://t.me/nikolaybrykin

Вместе с Тюменским отделением партии "Единая Россия", общественной организацией "Ветераны Пограничники Тюменской области", студентами, предпринимателями, депутатами всех уровней и трудовыми коллективами, при поддержке правительства Тюменской области и лично губернатора Александра Моора скомплектовали и отправили обмундирование и снаряжение, квадрокоптеры, прицелы и тепловизоры для наших добровольцев и мобилизованных земляков, сообщил депутат Госдумы Николай Брыкин.

В своем Telegram-канале депутат сообщил, что роме необходимых бойцам технических средств дополнительно были собраны тёплые вещи: термобельё, шерстяные носки, войлочные стельки, резиновые сапоги, средства гигиены. Для облегчения несения службы наших парней и обеспечения быта закупили лопаты, буржуйки и газовые горелки с баллонами. По просьбе самих ребят, передали им питьевую воду и тушенку.

"Выражаю огромную благодарность и признательность всем тем жителям нашего региона, кто активно включился в эту благородную, нужную и важную миссию в борьбе с врагом Уверен, что наша с вами забота о защитниках нашего Отечества и помощь в решении возникающих у них вопросов ускорит приближение Победы!" - отметили в своем посте Брыкин.