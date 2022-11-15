Владимир Путин присвоил звание "Мать-героиня" жетельнице Надыма

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Президент РФ 14 ноября присвоил звание "Мать-героиня" Ольге Дехтяренко из Надыма.

У Ольги десять детей, история её семьи началась четверть века назад, когда на Ямале она познакомилась со своим супругом Вадимом. Здесь же родились их дети.

"Ольга – воспитатель в детском саду, Вадим – учитель русского языка и литературы. Старшие дочери уже сами мамы, а супруги-герои с удовольствием нянчатся с внуками. Семья Дехтяренко по-настоящему дружная, всё делают вместе: занимаются спортом, поют в семейном ансамбле и уделяют особое внимание благотворительности. От всей души поздравляю Ольгу и её большую семью с высокой наградой! Вы – настоящая гордость Ямала!",- написал с всем Telegram-канале губернатор округа Дмитрий Артюхов.

Ольга Дехтяренко и супруга главы Чечни Медни Кадырова первые матери-героини, удостоенные этого высокого звания.