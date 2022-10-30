В музее императорской семьи в Тобольске открылась выставка о милосердии

Выставка "Милосердное служение Императрицы Александры Федоровны" открылась в музее семьи Императора Николая II в Тобольске, более 300 экспонатов повествуют участии жителей Тюмени и Тобольска в работе Российского Общества Красного Креста.

Также экспозиция повествует о деятельности последней русской Императрицы в Российском Обществе Красного Креста, об истории РОКК и сестринского движения, о благотворительной деятельности Царской Семьи.

Председатель Наблюдательного Совета Фонда "Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество" Анна Громова подарила Тюменскому музейно-просветительскому объединению подлинник письма Великой Княжны Татьяны Николаевны 1918 года, жетон склада для сбора пожертвований Императрицы Александры Федоровны в пользу семей воинов.