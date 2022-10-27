Гендиректора АО "ТДСК" Николая Щепелина поощрили нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью"

Фото Тюменской городской Думы

Депутаты Тюменской городской Думы 27 октября приняли решение за особые заслуги в развитии строительной отрасли, значительный вклад в социальное-экономическое развитие Тюмени поощрить генерального директора АО "Тюменская домостроительная компания" Николая Щепелина нагрудным знаком "За заслуги перед городом Тюменью".

Нагрудный знак является второй по значимости городской наградой после звания "Почетный гражданин Тюмени". Высокую муниципальную награду утвердили в 2019 году, на сегодняшний день ею награждены уже 25 выдающихся тюменцев.

"Николай Щепелин десятки лет возглавляет многотысячный коллектив строителей, его предприятие вносит значимый вклад в развитие Тюмени", - отметил председатель Тюменской городской Думы Евгений Заболотный.

В строительной отрасли Николай Игнатьевич трудится 45 лет, из них 30 лет возглавляет АО "ТДСК". Под его руководством крупнейший застройщик региона возвел более 6 млн квадратных метров, или 58 тысяч квартир. За последние годы компания, параллельно с жилищным строительством, построила в областной столице социальные объекты: четыре детских сада, здание поликлиники №17 в ЖК "Юбилейный", благоустроила сквер Воздушно-десантных войск и пешеходный бульвар "Сказочный". В настоящее время, в рамках госконтракта коллектив под руководством Николая Игнатьевича строит школу на 1200 учебных мест в Ново-Патрушево с опережением графика по выполнению строительных работ.

Николай Игнатьевич Щепелин - кандидат экономических наук, заслуженный строитель Российской Федерации, почетный строитель Тюменской области, Почетный гражданин Тюменской области. Награжден медалью "За освоение недр и развитие нефтегазового комплекса Западной Сибири", орденами "Герой труда" и "Почетный гражданин России", медалью ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени, орденом "За заслуги в строительстве", знаком отличия "За заслуги перед Тюменской областью", множеством благодарностей и почетных грамот.