Врачи Медгорода удаляют злокачественные опухоли кожи без операций

Тюменские врачи избавляют пациентов от злокачественных опухолей кожи с помощью высокоточного контактного метода лучевой терапии, который разрушает очаг злокачественной опухоли изнутри.
Рентгенотерапевтический аппарат белорусского производства "THERAD 200", приобретенный по нацпроекту "Здравоохранение" - "Борьба с онкологическими заболеваниями", помогает специалистам Медицинского города в лечении множества доброкачественных и злокачественных новообразований, среди которых базальноклеточный и плоскоклеточный рак.
С 2019 года более 1000 жителей Тюмени и области успешно прошли лучевое лечение этих видов рака. Эффективность лечения - до 98-100%. По словам врача дневного стационара по радиотерапии Дарьи Зыковой, базальноклеточный рак – самый частый вид онкологии кожных покровов, который редко дает метастазы и хорошо поддается лечению. Спустя 3-4 недели после завершения рентгенотерапии лучевая реакция сходит на нет, на месте объемной опухоли остается небольшой рубец.
Екатерина Федорова, заведующая дневным стационаром по радиотерапии амбулаторно-поликлинической службы:
Лечение осуществляется в условиях дневного стационара. Пациент лежит на удобной кушетке, к опухоли подводится тубус, луч действует исключительно на нее, а не на весь организм. Безболезненная процедура длится 5-6 минут.
Курс лечения занимает три недели и сопровождается противовоспалительной терапией. После его завершения обязательно проходить профилактические осмотры каждые три месяца в течение первого года с момента излечения, иначе болезнь может вернуться.
Специалисты дневного стационара по радиотерапии призывают каждого ответственно подходить к лечению злокачественных новообразований, чтобы процесс выздоровления проходил в разы быстрее и эффективнее, отмечают в пресс-службе Медгорода.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru