Справиться с онкологией у детей помогают тюменские врачи

Ежегодно детские онкозаболевания в регионе диагностируются у более ста детей и подростков. К числу наиболее распространенных относятся лейкемии, злокачественные опухоли головного мозга, лимфомы, нейро- и нефробластомы. В последние годы в лечении детской онкологии произошло немало революционных прорывов. Появились новые классы препаратов, которые позволяют перевести некоторые виды злокачественных новообразований из неизлечимых в контролируемые.

Впервые в этом году в тюменском регионе врачи ОКБ №1 провели курс иммунотерапии злокачественных заболеваний у двоих пациентов дошкольного возраста. Иммунотерапия - это один из новых и перспективных методов лечения онкологических заболеваний у детей. В отличие от таргетной или химиотерапии, эти препараты не уничтожают опухолевые клетки, а активируют собственную иммунную систему. При этом минимум побочных эффектов и нет токсичности.

"В течении 10 дней маленьким пациентам - пятилетней девочке и восьмилетнему мальчику с диагнозом нейробластома — провели пять курсов специальных внутривенных инфузий под контролем реаниматологов, онкологов, педиатров. Мультидисциплинарный подход, которым славится ОКБ №1, показал положительный результат терапии - опухоли нет", - рассказала начальник педиатрической службы ОКБ №1 Наталья Горохова.

В настоящий момент в отделении детской онкологии, гематологии и химиотерапии ОКБ№1 наблюдается еще один пациент с подобным диагнозом из группы высокого риска, которому возможно тоже будет проводиться иммунотерапия, сообщила Марина Уралова, пресс-секретарь ОКБ № 1.