Онкореабилитацию после операции проводят в "Градостроителе"

Восстановить функцию руки после оперативного лечения рака молочной железы помогают в Тюменском областном лечебно-реабилитационном центре Градостроитель.

Елизавета Ивановна приехала на онкореабилитацию из Ишима. Успешная операция по поводу рака молочной железы, перенесенная несколько лет назад, напоминает женщине постоянным отеком руки. Это ограничивает подвижность верхней конечности и вносит дискомфорт, а иногда и боль.

Последствия онкозаболевания успешно лечат специалисты-реабилитологи с помощью индивидуально подобранной реабилитационной программы. В течение 10-дневного курса реабилитации пациентка прошла процедуры: вихревая ванна для рук, ручной лимфодренажный массаж, спелео-камера, пневмокомпрессионный массаж, лечебная физкультура, консультация у психолога, ароматерапия, тренажер для рук, механический массаж стоп, виброплатформа, сообщает Наталья Колесник, пресс-секретарь ОЛРЦ "Градостроитель".

Андрей Овчинников, лечащий врач пациентки, удовлетворен достигнутым результатом реабилитации: "Нам удалось восстановить нормальную функцию верхней конечности и психо-эмоциональное состояние пациентки, в целом улучшить качество её жизни".