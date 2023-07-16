Пациент с четвертой стадией рака спасен усилиями врачей Медгорода

Житель юга Тюменской области, 66 лет, болен 4 стадией рака ободочной кишки с метастазами в печень. В феврале 2023 в отделении абдоминальной хирургии мужчине выполнили лапароскопическое удаление опухоли левой половины ободочной кишки, после которого были успешно пройдены несколько курсов химиотерапии.

Хирурги отделения абдоминальной онкологии Медицинского города выполнили сложную операцию – лапароскопическое удаление правой доли печени. Такие операции выполняются всего в нескольких специализированных отделениях хирургии и трансплантации печени страны.

Операция прошла без осложнений и не потребовала переливания крови. У пациента есть шансы на полное выздоровление, несмотря на 4 стадию рака. Хирургия печени, которая доступна в Медицинском городе, позволяет добиться такого результата, сообщила Мария Рожина, пресс-секретарь Медицинского города (г. Тюмень).