Оперу "Анна Болейн" покажут в тюменском виртуальном концертном зале

Тюменцы смогут увидеть трансляцию оперы "Анна Болейн" Гаэтано Доницетти в концертном исполнении. Сюжет оперы основан на биографии Анны Болейн, второй жены английского короля Генриха VIII. Показ состоится 22 октября в 16:00 в Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Всероссийского Виртуального концертного зала.

Историческая премьера "Анны Болейн" состоялась еще в 1830 году на сцене миланского театра "Каркано". Опера имела огромный успех и положила начало международной известности Доницетти. Теперь и у тюменцев появилась возможность услышать знаменитое произведение.

Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводятся бесплатно.