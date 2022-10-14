В Тюменской области запустили конкурс детских открыток ко Дню тренера

09:21 14 октября 2022
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Фото: Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области

Департамент физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области в преддверии Дня тренера проводит онлайн-конкурс детского мастерства на лучшую поздравительную открытку для тренера или учителя физической культуры.

Открытки можно создавать в одной из трёх номинаций: самая оригинальная (необычная, креативная), самая душевная или самая спортивная.

Участвовать могут ребята в возрасте от 5 до 17 лет. Для этого необходимо до 28 октября разместить фотографию сделанной ребенком открытки в социальной сети "ВКонтакте" под хештегом #Деньтренера72, указав также имя ребенка, возраст, номинацию, город или район.

Также нужно сделать репост конкурсной записи к себе на страницу и поставить знак + в комментариях по конкурсным постом в группе департамента.

Итоги будут подведены 1 ноября: в каждой из номинаций предполагается по три призовых места в трёх возрастных категориях: 5-10 лет, 11-14 лет, 15-17 лет.

Каждому победителю и призеру полагаются дипломы Департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Тюменской области.

Теги: конкурсы , тренеры
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