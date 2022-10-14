Сказку с оркестром "Принц и нищий" покажут в тюменском виртуальном концертном зале

Тюменцы смогут увидеть трансляцию концерта Академического симфонического оркестра Московской филармонии. В программе – литературно-музыкальная композиция Михаила Трухина "Принц и нищий". Показ состоится 15 октября в Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Всероссийского Виртуального концертного зала.

"Принц и нищий" – первый и самый известный исторический роман американского писателя Марка Твена. В нем рассказывается о приключениях английского принца юного Эдуарда Тюдора и маленького оборванца Тома Кенти, как две капли воды похожих друг на друга, и на время поменявшихся местами.

Виртуальный концертный зал открыт в тюменском Центре культуры и искусства "Современник" в рамках Национального проекта "Культура". В зале, оснащённом современным мультимедиа оборудованием, зрители могут посмотреть в высоком качестве трансляции концертов, проходящих на крупнейших концертных площадках России. Все показы проводятся бесплатно.