Тюменские подростки разработали около двадцати проектов по апгрейду жизни

В течение полугода команды подростков работали над проектами, призванными улучшить качество жизни в муниципалитетах. С апреля подростки освоили установочный и образовательный модули, а также прошли профессиональную стажировку на предприятиях. Награждение участников регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область" состоялось в Тюмени 7 октября.

Победители и призёры получили планшеты, ноутбуки и электросамокаты.

В этом году участники представили 18 уникальных инициатив - проекты в сфере медиа, краеведения, экологии, программы компьютерной грамоты для людей старшего поколения, профилактические проекты на предотвращение подросткового буллинга и прочие.

"Все проекты родились благодаря наблюдениям детей за состоянием дел в их родных городах и поселениях. Ребята анализировали ситуацию и в итоге предложили свои пути решения. В этом году мы уделим большое внимание тому, чтобы все проекты дошли до глав муниципальных образований", - отметил директор областного департамента физической культуры, спорта и дополнительного образования Евгений Хромин.

После защиты проектов экспертная комиссия первое место присудила команде Заводоуковского городского округа за проект Navi Boadr - чат-бот, который выстраивает турмаршрут по историческим местам Заводоуковска. Второе место заняли тюменцы с проектом "Self-custom фестиваль "Shūkan" - создание новых уникальных моделей гардероба из переработанной и бывшей в употреблении одежды. Третьи - ишимцы с проектом "Скорая психологическая помощь" - создание бота, который поможет снизить эмоциональное напряжение у подростков во время сдачи экзаменов и контрольных, а также повысит их мотивацию.

Куратор регионального проекта "Кадры будущего. Тюменская область" Анастасия Баканова:

Ежегодно ряд предложенных проектов получают реальную поддержку от органов власти и бизнесс-сообщества. Способы реализации есть всегда, многое зависит от инициативы самих ребят.

Большую помощь в оформлении идей в готовый продукт ребятам оказали опытные наставники и тьюторы. Это представители ведущих предприятий и организаций региона, успешные студенты вузов. За активное и плодотворное сотрудничество в рамках проекта четверо кураторов были отмечены благодарственными письмами заместителя губернатора, директора департамента образования и науки Тюменской области Алексея Райдера.

Кроме того, десять одаренных детей региона награждены знаком "Участника региональной базы данных талантливых детей и молодежи Тюменской области". Все они являются участниками регионального проекта разных сезонов, которые добились успехов в 2022 году.

За годы существования проекта "Кадры будущего" его выпускниками стали более 400 школьников в возрасте от 14 до 17 лет из 20 муниципальных районов области.