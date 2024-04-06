До 1 миллиона рублей на развитие проектов могут получить тюменцы

Стартовала регистрация на конкурс "Росмолодежь. Гранты 1 сезон". Зарегистрироваться на участие можно до 30 апреля 12:00 в личном кабинете системы "Молодежь России".
Молодые люди от 14 до 35 лет могут принять участие в 18 номинациях: от развития малых территорий и поддержки творческих инициатив до экологического просвещения и работы с людьми с особенностями здоровья. Максимальная сумма поддержки идей — до 1 миллиона рублей.
Проекты оценят по 10 критериям: актуальность и социальная значимость проекта, реализуемость и результативность, опыт и компетенции команды, планируемые расходы на реализацию для достижения ожидаемых результатов, собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта, реалистичность бюджета, масштаб реализации, информационная открытость, уникальность и адресность предложенного решения проблемы, перспектива развития и потенциал проекта.
— Молодежь Тюменской области вовлечена в проектную деятельность — готова продвигать свои идеи для региона. В прошлом году молодые люди получили более 26 миллионов рублей. Мы вместе нацелены на то, чтобы в Тюменской области было реализовано как можно больше полезных инициатив, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.
Среди номинаций:
#создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодежи;
#развивай_среду — развитие малых территорий;
#объединяй — поддержка межкультурного диалога и международного сотрудничества;
#защищай — противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;
#стирай_границы — работа с людьми с особенностями здоровья;
#сохраняй_природу — экологическое просвещение;
#двигай_сообщества — поддержка и развитие студенческих сообществ ссузов;
#вдохновляй — поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;
#помни — сохранение исторической памяти;
#делись_опытом — передача удачного опыта молодежи и развитие наставничества в молодежной среде;
#береги — содействие развитию гражданской идентичности;
#открывай_страну — туристическая привлекательность и развитие молодежного туризма;
#будь_здоров — популяризация спорта и ЗОЖ; #помни — сохранение исторической памяти;
#расскажи_о_главном — развитие молодежных медиа;
#родные_любимые — сохранение семейный ценностей;
#МЫВМЕСТЕ — развитие и поддержка добровольчества;
#ты_не_один — профилактика негативного девиантного поведения и социализация молодежи;
#вклад_в_будущее — вовлечение молодежи в сферу наук и технологий.
Подать заявку можно только на одно направление. Методические рекомендации можно найти в официальном сообществе ВКонтакте "Росмолодежь", сообщает КП-Тюмень.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru