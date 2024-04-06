До 1 миллиона рублей на развитие проектов могут получить тюменцы

Стартовала регистрация на конкурс "Росмолодежь. Гранты 1 сезон". Зарегистрироваться на участие можно до 30 апреля 12:00 в личном кабинете системы "Молодежь России".

Молодые люди от 14 до 35 лет могут принять участие в 18 номинациях: от развития малых территорий и поддержки творческих инициатив до экологического просвещения и работы с людьми с особенностями здоровья. Максимальная сумма поддержки идей — до 1 миллиона рублей.

Проекты оценят по 10 критериям: актуальность и социальная значимость проекта, реализуемость и результативность, опыт и компетенции команды, планируемые расходы на реализацию для достижения ожидаемых результатов, собственный вклад и дополнительные ресурсы проекта, реалистичность бюджета, масштаб реализации, информационная открытость, уникальность и адресность предложенного решения проблемы, перспектива развития и потенциал проекта.

— Молодежь Тюменской области вовлечена в проектную деятельность — готова продвигать свои идеи для региона. В прошлом году молодые люди получили более 26 миллионов рублей. Мы вместе нацелены на то, чтобы в Тюменской области было реализовано как можно больше полезных инициатив, — рассказал куратор молодежных проектов и пространств Тюменской области Илья Титов.

Среди номинаций:

#создавай_возможности — проекты, направленные на организацию занятости молодежи;

#развивай_среду — развитие малых территорий;

#объединяй — поддержка межкультурного диалога и международного сотрудничества;

#защищай — противодействие идеологии экстремизма и терроризма в молодежной среде;

#стирай_границы — работа с людьми с особенностями здоровья;

#сохраняй_природу — экологическое просвещение;

#двигай_сообщества — поддержка и развитие студенческих сообществ ссузов;

#вдохновляй — поддержка творческих инициатив и развитие культурно-образовательной среды;

#помни — сохранение исторической памяти;

#делись_опытом — передача удачного опыта молодежи и развитие наставничества в молодежной среде;

#береги — содействие развитию гражданской идентичности;

#открывай_страну — туристическая привлекательность и развитие молодежного туризма;

#будь_здоров — популяризация спорта и ЗОЖ; #помни — сохранение исторической памяти;

#расскажи_о_главном — развитие молодежных медиа;

#родные_любимые — сохранение семейный ценностей;

#МЫВМЕСТЕ — развитие и поддержка добровольчества;

#ты_не_один — профилактика негативного девиантного поведения и социализация молодежи;

#вклад_в_будущее — вовлечение молодежи в сферу наук и технологий.

Подать заявку можно только на одно направление. Методические рекомендации можно найти в официальном сообществе ВКонтакте "Росмолодежь", сообщает КП-Тюмень.