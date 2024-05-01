Тюменцам дали советы по составлению проекта

Директор центра развития карьеры и взаимодействия с выпускниками ТюмГУ, эксперт "Росмолодежь. Гранты" Алексей Ларионов рассказал о секретах, которые могут привести к победе на грантовых конкурсах Федерального агентства по делам молодежи.

"Я, как эксперт, должен понять, что если участник получит грант, то он точно знает, что будет делать и может начать реализацию проекта в любой момент. Поэтому заявка должна быть проработана до такой степени, чтобы складывалось ощущение, что человек неизбежно все сосчитал, все знает и понимает", - поделился Алексей Ларионов.

В первую очередь, участнику конкурса Росмолодежи необходимо почитать положение и методические рекомендации. Некоторые пропускают этот важный пункт. Большинство человек, по словам Алексея, совершают при составлении проекта еще одну важную ошибку – отсутствие проблемы или ее неверная формулировка. Причем ее не прости нужно описать, но и доказать, привести аргументы, обосновывать социальную значимость. Она должна быть действительно вопиющей, кричащей и подтвержденной, считает эксперт.

Также в заявке обязательно должны быть обоснования смет по расходам, письма поддержи от партнеров, где написано, что они сделают для проекта и почему им это интересно, простая и понятная видеовизитка и многое другое, сообщает Тюменская линия.