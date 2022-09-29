В Тюменской области стартует акция "Поздравительная открытка"

Фото депсоцразития ТО.

В рамках цикла мероприятий "Пусть осень жизни будет золотой", приуроченного к Международному дню пожилых людей, в Тюмени, Тобольске и Ишиме 29 и 30 сентября пройдет областная акция "Поздравительная открытка", сообщает депсоцразития ТО.

Волонтеры, одетые в майки с символикой акции, в многолюдных местах распространят 30 тысяч бесплатных поздравительных открыток среди граждан молодого и среднего возраста с предложением 1 октября проявить внимание к родителям, дедушкам, бабушкам и близким людям старшего поколения.