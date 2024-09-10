Тюменцы бабушкам и дедушкам не День пожилых людей подарят сердца

В преддверии Международного дня пожилых людей Региональный центр активного долголетия, геронтологии и реабилитации объявляет о начале ежегодной благотворительной акции "Мы Вас любим!" по изготовлению памятных сувениров для старшего поколения.

В этом году юным жителям Тюмени предлагают сшить универсальный аксессуар, форма которого напоминает сердце – символ любви, милосердия, добра и признательности к людям пожилого возраста.

Яркий подарок может стать футляром для хранения очков, чехлом для телефона, ключницей или деталью стильного образа.

"Для пожилых людей очень важны внимание и забота. Подарок, пропитанный любовью и уважением, сделает этот праздник еще более добрым и запоминающимся. Передавая сувенир, мы бы хотели выразить признание и благодарность тем, благодаря кому мы живем сейчас", – отмечают организаторы проекта.

В социальной акции могут принять участие все желающие дети и их родители.

Все памятные подарки волонтеры "серебряного" возраста подарят участникам областного праздничного форума "На 55 с плюсом!", который состоится 1 октября.

Проект реализуется в рамках областной акции "Пусть осень жизни будет золотой!", приуроченной к Международному дню пожилых людей.

Пошаговую инструкцию по изготовлению универсального футляра можно скачать на интернет-портале "Старшее поколение".

Изделия принимаются до 27 сентября по адресу: г. Тюмень, ул. Карла Маркса, д. 123, кабинет № 1, тел.: 8 (3452) 51-50-51 (отдел по содействию активному долголетию). Часы приема: понедельник – пятница с 09:00 до 16:00.