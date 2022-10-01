Чтобы поддержать ветеранов к Дню пожилого человека, открыт официальный благотворительный счет

17:33 01 октября 2022
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1 октября отмечается Международный день пожилого человека. Это один из поводов, чтобы поддержать ветеранов.

Организации, сообщества, частные лица могут сделать переводы на официальный благотворительный счет "Победа". Полученные средства будут распределены для нуждающихся. Материальную помощь они смогут потратить на покупку необходимых вещей, продуктов, бытовой техники и других товаров, сообщает Вслух.ру.

Тюменцы могут получить информацию о распределении средств, а также предложить помощь по телефонам: 46-67-46; 29-76-47; 46-23-58.

Теги: День пожилого человека
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