Полиция усилила охрану тюменских школ

11:17 28 сентября 2022
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Информацию о дежурстве сотрудников полиции в школах Тюмени озвучил на общественном совете УМВД по Тюменской области начальник главка Леонид Коломиец. 

"Сейчас на общественном совете УМВД по Тюменской области Леонид Михайлович сказал, что в связи с событиями в Ижевске в каждой школе дежурят по два сотрудника полиции, это почти 400 человек", - сообщила автор Telegram-канала "Новости Прометея" и член общественного совета Ирина Ульянова

Теги: безопасность , полиция , школы
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