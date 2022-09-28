Полиция усилила охрану тюменских школ

Информацию о дежурстве сотрудников полиции в школах Тюмени озвучил на общественном совете УМВД по Тюменской области начальник главка Леонид Коломиец.
"Сейчас на общественном совете УМВД по Тюменской области Леонид Михайлович сказал, что в связи с событиями в Ижевске в каждой школе дежурят по два сотрудника полиции, это почти 400 человек", - сообщила автор Telegram-канала "Новости Прометея" и член общественного совета Ирина Ульянова.
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