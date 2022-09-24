Тюменцы в поддержку референдума на Донбассе провели акцию "Своих не бросаем"

Акция "Своих не бросаем" прошла в пятницу на Цветном бульваре в Тюмени, участие в ней приняли тысячи горожан.

Со словами поддержки специальной военной операции России, референдумов на Донбассе и освобожденных территориях Украины со сцены выступили общественники, жительница Херсона и депутат Госдумы.

"Мы как беженцы приехали сюда из Херсона. Для нас этот референдум очень важный. Мы очень переживаем, хотим быть Россией и надеемся, что мы победим. Почему говорю: мы, потому что мы считаем себя россиянами. Так есть, было и будет", - отметила Екатерина Бачурина.

Председатель Общественной палаты Тюменской области Геннадий Чеботарев сказал, что жители Донбасса ждали этот референдум. "Тюменская общественная палата заключила соглашение с общественной палатой ЛНР и мы уже сотрудничаем с ней. Мы знали настроение жителей. Объединившись вместе мы победим", - подчеркнул он.

Сопредседатель Тюменской областной общественной организации "Общество русской культуры", писатель Сергей Козлов напомнил о ратных подвигах россиян и том, что военным нужна мольная поддержка. "Важно, что когда они шли туда, на бой, за их спиной не судачили в соцсетях, за их спиной молилась вся страна. И потому они победили! А если бы они не победили, мы бы не стояли на этой площади", — отметил Козлов.

Депутат Госдумы Николай Брыкин, завершая официальную часть акции, подчеркнул важность того, что Тюмень, как и вся страна, сегодня вместе с нашими братьями. "Надеюсь, что мы с достоинством и честью выполним поставленную верховным главнокомандующим задачу. Победа будет за нами! Своих не бросаем!" — обратился к тюменцам депутат.