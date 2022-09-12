Юбилейный сити квест "Территория Авторадио" в Тюмени ждёт участников

Афиша предоставлена "Авторадио Тюмень"

"Авторадио Тюмень" представляет юбилейный X сити квест "Территория Авторадио". Старт 24 сентября в ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1А), прием заявок уже начался.

За годы проведения проекта Первое автомобильное радио подарило 9 комплектов зимней резины, более 1000 полезных подарков для участников-автомобилистов, которые проехали, без сомнения, все улицы Тюмени. И, конечно же, все участники проекта обрели большое количество друзей, ведь за 9 лет в квесте приняло участие более 1000 человек!

"Авторадио Тюмень" не останавливается на достигнутом и планирует ярко и громко провести X юбилейный сити-квест "Территория Авторадио". Увлекательные чек-поинты, подарки для участников и, конечно, возможность попасть в историю юбилейного сити-квеста "Территория Авторадио", побороться за главный приз - комплект зимней резины и другие подарки от партнеров "Авторадио" и проекта.

Требуется регистрация, заявки принимаются по ссылке. К участию допускаются граждане РФ, достигшие 18-летнего возраста. Обязательно наличие водительского удостоверения и документов на автомобиль.

Генеральный партнер - ТРЦ "Кристалл" (ул. Дмитрия Менделеева, 1а).

Партнеры: автомобильный партнер - официальный дилерский центр LADA "Тюмень-АВТОВАЗ", автоэлектроника по оптовым ценам Akulaopt, центр по оклейке кузова защитной бронепленкой и цветной виниловой пленкой "Автолаборатория", семейное кафе "Бухара" (Широтная, 106а). Информационный партнер - портал car72.ru.