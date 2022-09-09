В Тюмени прошли вторые за год сборы резервистов

В Тюмени прошли вторые за год сборы для граждан в запасе, в планах - месячные военные учения, сообщает информационный центр регионального правительства.

"Во время этих сборов молодой человек, находящийся в запасе, может получить другую воинскую специальность. Набор идет. Год назад, когда мы начинали, было всего 50 человек, сейчас уже больше 400", - сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Чтобы попасть в резервисты, нужно быть годным по состоянию здоровья, не иметь судимостей, пройти срочную или быть в запасе.