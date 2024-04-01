В армию в весеннюю кампанию призовут 1 800 тюменцев

В России 1 апреля началась весенняя призывная кампания. В муниципалитетах Тюменской области на призывные комиссии вызовут 10 тысяч человек, 1 800 из них направят в учебные соединения и воинские части, в том числе около 20 - в Президентском полку.

Отправка первого пополнения в войска со сборного пункта Тюменской области планируется с 15 апреля. Срочники будут служить на территории России и не будут привлекаться к участию к СВО.

С 2024 года вступила в полную силу статья 31 Федерального закона России "О воинской обязанности и военной службе": граждане теперь обязаны сами явиться в военный комиссариат, если по какой либо причине повестка им не пришла. На это у человека есть 14 дней со дня начала призыва, если у него нет основания для отсрочки.