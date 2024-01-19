Моор поздравил сотрудников и курсантов ТВВИКУ с Днем инженерных войск

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Тюменское высшее военно-инженерное командное училище является одним из лучших военных вузов России, Тюменская область гордится его выпускниками и героями, достойно защищающими наше Отечество, заявил губернатор Александр Моор, поздравляя курсантов и военнослужащих с приближающимся Днем инженерных войск.

21 января военнослужащие и ветераны инженерных войск России отмечают свой профессиональный праздник. Торжественное мероприятие, посвященное этой дате, состоялось в ДК "Нефтяник". Моор подчеркнул, что для ТВВИКУ это особая дата. Уже более 60 лет здесь занимаются подготовкой военных инженеров, у вуза высокий авторитет и славу одного из лучших военных вузов России.

"История всех вооруженных конфликтов показала ценность и востребованность военных инженеров опыт проведения специальной военной операции обновление и развитие средств вооружения внесли коррективы и в подготовку будущих офицеров. Знаю, что в ТВВИКУ появились новые учебные дисциплины. Высокий уровень обучения требует и соответствие ему материально-технической базы. Совместно с Министерством обороны России региональное правительство участвует в модернизации вуза. Считаю это очень важной задачей. Подготовка и годы учебы курсантов ТВВИКУ должны проходить в современных условиях. В прошлом году мы завершили строительство столовой и открыли её , сейчас завершаются работы в общежитии. Будем и дальше поэтапно двигаться в реализации всех наших планов по обновлению вуза", - отметил в обращении губернатор.

Глава региона особо подчеркнул, что славу лучшего вузу снискали его выпускники - настоящие герои, проявляющие при выполнении боевых задач высокий профессионализм, мужество и отвагу офицеров ТВВИКУ. Пример военной доблести - выпускник ТВВИКУ Герой России Рустам Сайфуллин и ещё 67 офицеров, сержантов и курсантов, награжденные государственными наградами за участие в специальной военной операций.

Перед началом мероприятия начальник Тюменского высшего военно-инженерного командного ордена Кутузова училища имени маршала инженерных войск А. И. Прошлякова, генерал-майор Дмитрий Евмененко рассказал журналистам, что вуз полностью адаптировал свою учебную программу под те требования, которые предъявляет теперешняя обстановка, офицеры-участники СВО проводят обучению и подготовку курсантов с учетом опыта участия в специальной военной операции.