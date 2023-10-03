Тюменский военкомат советует решать вопросы по отсрочке от армии напрямую и бесплатно

С началом призывной кампании в Тюменской области активизировались недобросовестные юристы, которые предлагают тюменцам заплатить за отсрочку от призыва в тех случаях, когда она предоставляется бесплатно, сообщил врио военного комиссара Тюменской области Сергей Чирков.

"Данные организации или отдельные лица не объясняют, что вопросы находятся в правовом поле. Их можно решить через консультативно-правовой пункт лично без каких-либо финансовых затрат. А "помощники" заключают с людьми договор на представление интересов, берут деньги и от их имени обращаются к специалистам этого же центра", - пояснил Чирков.

При несогласии с решением медицинской или призывной комиссии муниципального образования нужно лично обратиться в консультативно-правовой пункт военного комиссариата Тюменской области (Республики, 2). Все вопросы будут решены бесплатно, подчеркнул Чирков. Телефон горячей линии: (3452) 79-19-23.

Призывная кампания проходит с 1 окрбря по 31 декабря. К работе приступили 27 призывных комиссий муниципальных образований и областная призывная комиссия. В муниципалитетах на комиссии планируется взывать около 10 тысяч жителей области от 18 до 27 лет. На срочную службу регион направит 1 600 человек.

"Призыв граждан не связан со специальной военной операцией. На участие в ней направляются только военнослужащие по контракту и добровольцы", - особо подчеркнул Чирков.