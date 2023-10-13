Сергей Чирков назначен военным комиссаром Тюменской области

Полковник из Свердловской области Сергей Чирков возглавил военкомат Тюменской области, соответствующий приказ подписан 10 октября 2023 года, пишет АиФ.Тюмень со ссылкой на военкомат.

Ранее Чирков занимал должность врио военного комиссара Свердловской области. В начале октября на пресс-конференции Чирков сообщил журналистам, что заменяет тюменского военкома Алексея Куличкова на время его отпуска, в Тюмени находится в командировке и рассказал о большом опыте службы: