Сергей Чирков назначен военным комиссаром Тюменской области

Полковник из Свердловской области Сергей Чирков возглавил военкомат Тюменской области, соответствующий приказ подписан 10 октября 2023 года, пишет АиФ.Тюмень со ссылкой на военкомат.
Ранее Чирков занимал должность врио военного комиссара Свердловской области. В начале октября на пресс-конференции Чирков сообщил журналистам, что заменяет тюменского военкома Алексея Куличкова на время его отпуска, в Тюмени находится в командировке и рассказал о большом опыте службы:
Служба в военном комиссариате мне знакома. Я был военным комиссаром и муниципального оразования, и исполнял обазаности в военкомате Свердловской области. Служил на штабных и командных дожностях, участвовал в различных войсковых операциях, так что мне служба не только штабная, но и боевая знакома. ... Участвовал в контртеррористической операции в Чеченской Республике в 1999 году как командир танкового взвода.
У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ruОтправить новость, фото, видео
или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru