Тюменские штурмовики отправились на службу в ВС РФ

Добровольцев подразделений "Сибирь" и "Тобол" сегодня в торжественной обстановке проводили для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации

Сибирь - штурмовой отряд на базе мотострелковых разведывательных артиллерийских подразделений.

"Сегодня первая отправка штурмового подразделения "Сибирь", оно поедет служить в одну из группировок. Это очень отважные парни, у них на вооружении современная техника. Профессии разнообразные - от механиков-водителей до командиров орудий. Проведут слаживания и по итогам слаживания будет предназначение для выполнения задачи", сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков.

Военком отметил, что "по итогам слаживания будет предназначение по выполнению задач":