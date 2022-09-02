Тюменские штурмовики отправились на службу в ВС РФ

15:41 02 сентября 2022
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Добровольцев подразделений "Сибирь" и "Тобол" сегодня в торжественной обстановке проводили для службы в Вооруженных Силах Российской Федерации

Сибирь - штурмовой отряд на базе мотострелковых разведывательных артиллерийских подразделений.

"Сегодня первая отправка штурмового подразделения "Сибирь", оно поедет служить в одну из группировок. Это очень отважные парни, у них на вооружении современная техника. Профессии разнообразные - от механиков-водителей до командиров орудий. Проведут слаживания и по итогам слаживания будет предназначение для выполнения задачи", сообщил военный комиссар Тюменской области Алексей Куличков. 

Военком отметил, что "по итогам слаживания будет предназначение по выполнению задач":

Теги: военнослужащие , Донбасс , контрактники , Минобороны РФ
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