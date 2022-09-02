В научной библиотеке пройдет третий этап "ИнтерКиндера"

21 и 22 сентября в библиотеке имени Менделеева будут проходить мероприятия третьего этапа IV фестиваля детской книги и детского творчества "ИнтерКиндер". Заключительный этап посвящен культуре и традициям Южной Кореи и называется "В стране неугасимого цветка". Событие пройдет в рамках реализации национального проекта "Культура".

"ИнтерКиндер" – это ежегодная социально-культурная акция, посвященная детскому чтению. Впервые фестиваль прошел в 2019 году, а уже с 2020 года был включен в национальный проект "Культура".

Открытие фестиваля пройдет 21 сентября в 12:30 в филиале ГАУК ТОНБ "Детская библиотека имени К. Я. Лагунова". Сразу после этого в Детской библиотеке стартуют мастер-классы, викторины, квесты, показательные выступления.

22 сентября мероприятия фестиваля продолжатся с 11:00 сначала в библиотеке для слепых (ул. Холодильная, 84/1), где пройдет викторина "Путешествие по Корее", а с 14:00 часов – снова в Детской библиотеке имени Лагунова.

За два дня участники в интерактивном формате познакомятся с культурой и традициями Южной Кореи, погрузившись в созданные организаторами атмосферу и колорит страны.