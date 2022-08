Сотрудники Тюменской научной библиотеки нашли новые водяные знаки в двухсотлетней книге

Во время реставрации изданий из редкого фонда библиотеки имени Дмитрия Ивановича Менделеева сотрудникам иногда попадаются интересные находки, особенно в книгах из коллекции литературы на иностранных языках.

Так, в книге Goldsmith Oliver. The Grecian history from the earliest state, to the death of Alexander the Great. – Edinburgh: Printed by J. Pillans & Sons, 1813. – 460 с. (Vol. 1) – научно-популярном издании об истории Греции – при реставрации обнаружили водяные знаки в нижней части страницы.

Водяной знак – это видимое на просвет изображение на бумаге, которое нельзя уничтожить, не повредив листа. Использовать их начали в XIII веке производители бумаги – для идентификации своей продукции, а также на ценных бумагах и документах для защиты от подделок. По водяному знаку сотрудники библиотеки смогли установить время изготовления бумаги для книги "The Grecian history…": видны буквы "R" и "C" и год – 1812-й.