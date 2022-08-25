Виктор Рейн: Тюменская область уверенно становится центром научного притяжения

Строящийся в Тюмени межвузовский кампус востребован как никогда, так как будет притягивать в Тюмень больше талантливой молодежи, что пойдёт на пользу всему региону. Такую мысль высказал в своём официальном telegram-канале депутат Тюменской областной Думы Виктор Рейн.

По мнению депутата, наша область уверенно становится центром научного притяжения, и на межрегиональном уровне тюменские вузы уже сейчас находятся в лидерах. В числе причин такого успеха депутат выделил отличную и постоянно улучшающуюся материальную базу, востребованные специальности, достойные преподавательские кадры, хорошие перспективы для серьезных научных исследований, а также развитую и удобную инфраструктуру самой Тюмени.

"Теперь к этому добавляется и Тюменский межвузовский кампус. Сейчас он востребован как никогда, так как будет притягивать в Тюмень еще больше целеустремленной, инициативной, талантливой молодежи, что пойдёт на пользу нашему региону в целом, в том числе, в перспективе – сельской местности, которая нуждается в свежих кадрах. Кроме того, кампус активизирует научно-исследовательскую деятельность", - отметил Виктор Рейн.

Особо отметил депутат инициированное губернатором Тюменской области Александром Моором общественное обсуждение проекта, благодаря чему в кампусе не должно быть ничего лишнего, только то, что действительно нужно студентам и горожанам. Обсуждение доступно на сайте тюменскийкампус.рф, на данный момент свои идеи и пожелания высказали уже более 20 тысяч человек.

"Уважаю дальновидность руководства региона, которая проявляется в создании данного проекта. Он позволит молодой тюменской науке развиваться по всем направлениям. Университеты с уникальной лабораторией – это достояние. Важно быть первыми, проводить полезные для всей страны опыты и эксперименты, вносить свой вклад в развитие России. Это здорово", - резюмировал Виктор Рейн.