Тюменцы могут выиграть путевку на отдых в Сочи или Пятигорск

Российский государственный социальный университет (РГСУ) в Год семьи решил провести соцлотерею "25 пунктов" - победителям первый социальный вуз страны обещает десятидневный отдых в двухместных номерах в живописных местах России.

Социальная лотерея нацелена на укрепление общественно-социальных ценностей современной личности, а еще таки образом вуз старается внести внести свой вклад в развитие внутреннего туризма, отмечают в пресс-службе РГСУ. При этом условия мероприятия не устанавливают никаких требований или ограничений по образованию, ученым степеням/званиям, научным отраслям или сферам деятельности для его участников.

В результате участия в лотерее каждый респондент получит уникальный номер, который станет персональным ID для розыгрыша наград. Лотерея проводится на на сайте РГСУ с 1 апреля по 5 мая. Определение победителей будет проведено путем случайного выбора персональных номеров участников. Процедура определения призеров будет организована в онлайн-формате с трансляцией в прямом эфире на официальных ресурсах РГСУ.

Более детальную информацию и ответы на дополнительные вопросы можно получить на странице проекта.