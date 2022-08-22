День Государственного флага РФ в Тюмени отпразднуют акциями, концертами и викторинами

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День Государственного флага России отмечается сегодня, 22 августа, Тюменская область отпразднует это событие чередой тематических мероприятий.

Губернатор Тюменской области Александр Моор:

Сегодняшняя праздничная дата - еще одна возможность каждому из нас почувствовать себя частью сильной и суверенной страны, нашего многонационального народа. Этот год войдет в историю стартом новой патриотической традиции - поднятия флага и исполнения гимна в школах в начале учебной недели.

В Тюмени с 12:00 в сквере Депутатов — творческие номера, интерактивы и викторины. В 15:00 мгеровцы развеют флаг России на Мосту влюбленных, растянут флаг на набережной Туры, подарят ленты-триколоры всем желающим, в это же время начнется концерт на площади у ДНК "Строитель". В 17:00 горожан ждет концерт на площади 400-летия Тюмени, а в

20:10 мост Влюбленных окрасится цветами триколора.

В Тобольске большой концерт организуют в саду Ермака, он начнётся в 18:00.