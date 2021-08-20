В Тюмени составят флаг из необычных и дерзких мечт и желаний

В воскресенье, 22 августа, акция ко Дню российского флага пройдет около театрального центра "Космос". На стикерах белого, синего и красного цветов тюменцы смогут написать свои желания и мечты.

После этого стикеры наклеят на специально оборудованный стенд таким образом, чтобы получился флаг России. Так "Космос" хочет напомнить о том, что не стоит бояться мечтать. Организаторы ждут необычные, дерзкие мечты и желания.

"Мы проводим акцию, посвященную людям и их мечтам, потому что хотим узнать, к чему стремятся жители Тюмени. Надеемся, что акция привлечет тюменцев и заставит задуматься, о чем они мечтают на самом деле", — прокомментировала акцию руководитель Театрального центра Александрина Шаклеева.

Начало акции в 10 часов.