Над пешеходным мостом Тюмени снова водрузили российский триколор

В День Государственного флага Российской Федерации тюменские молодогвардейцы водрузили триколор на верхний пилон Моста Влюбленных.

Ежегодная акция в этом году сопровождалась торжественным шествием с флагами России вдоль набережной Тюмени, в котором приняли участие сотрудники ФССП, Росреестра, Прокуратуры Тюменской области и Росгвардии. Также для жителей и гостей города была представлена праздничная концертная программа.

"В этом году я впервые поучаствовала в акции с поднятием российского флага на мосту Влюблённых. Это было очень красиво. Все прохожие останавливались и с удовольствием принимали участие в мероприятии. Кто-то просил сфотографироваться с флагом, а кто-то подходил и пел гимн вместе с нами. В такие моменты ты чувствуешь особую связь с народом, сплочённость и любовь к своей стране", — рассказала Анна.

В финале акции, под массовое исполнение Гимна Российской Федерации над мостом развеялся главный символ нашей страны - Флаг Российской Федерации.

"Вот уже 22 год мы отмечаем День Государственного флага Российской Федерации. Под этим флагом наши соотечественники совершают подвиги, демонстрируют выдающиеся научные, трудовые, культурные и спортивные достижения. Когда я был на Донбассе, мариупольцы и ребята из Донецка и Луганска, говорили, что российский флаг — это флаг мира и спокойствия. Они ждали 8 лет того момента, когда наш триколор будет развеваться над их домами. Нам нужно с гордостью знать и помнить, что триколор развевается и будет развеваться над нашими головами, и будет символом нашей необъятной Родины". – прокомментировал акцию федеральный координатор "Молодой Гвардии Единой России" по УрФО Владимир Сбитнев.