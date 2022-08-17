Александр Моор выделил двум многодетным семьям деньги на строительство жилья

На приеме по личным вопросам жители региона рассказали губернатору о проблемах с жильем, обе семьи с 9 и 6 детьми ютятся на небольших квадратах - на норове и просторное не хватает средств.

Руслан и Ильнара Мавлюкаевы из Ярковского района со своими девятью детьми живут в квартире площадью 52 кв. м. Он водитель, жена - домохозяйка. У них есть участок, на котором стоит сруб, но денег, чтобы достроить дом, у семьи нет. Руслан попросил материальную помощь на покупку материалов, строить будет сам. Опыт есть.

В семье Максима и Александры Ивановых из Тюмени шесть детей. Площадь их старого дома – 30 квадратных метров. Недалеко от города купили большой недостроенный дом с черновой отделкой. Зарплат фельдшера и уборщицы хватает только на самое необходимое и выплаты по ипотеке, на ремонт денег нет.

"Многодетные семьи Мавлюкаевых и Ивановых поддержим. Принял решение выделить необходимые землякам средства", - написал в Telegram-канале глава региона Александр Моор.