Сбор книг для жителей Краснодона проводят в Тюмени

Сбор книг для жителей Краснодона и Краснодонского района 17 июля в Тюмени запустили местные молодогвардейцы, приурочив его ко Дню дарения подарков.

Детские книги и учебники, канцтовары, образовательные игры и материалы для творчества в течение месяца можно приносить в штаб "Молодой Гвардии". К коллекции собранных книг активисты добавят книгу "Тайная школа юных героев". Рассказ объединил в себе истории 70 реальных подвигов детей. В простой и доступной форме книга рассказывает о главных человеческих ценностях: отзывчивости, дружбе, любви, семье и Родине. Также молодогвардейцы укомплектуют для транспортировки 70 учебных 3D-пособий по технике Великой Отечественной войны.

Пожертвовать книги может каждый. Для этого необходимо связаться с проект-менеджерами "Молодой Гвардии" в личных сообщениях группы или по тел.: +7 (3452) 79-87-43. Принять участие в сборе гуманитарной помощи могут как граждане, так и общественные организации и тюменские предприниматели, готовые передать предметы сбора безвозмездно, отмечают организаторы сбора.

Заместитель руководителя ТРО ВОО "Молодая Гвардия" Владимир Соколов: