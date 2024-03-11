Тюменский благфонд поддержал грантами пять культурных инициатив

В Благотворительном фонде развития города Тюмени подвели итоги конкурса творческих проектов "Традициями сильны", из 17 заявленных проектов фонд грантами в 30 тысяч рублей поддержал 5, еще 2 профинансируют отдельные благотворители, сообщили в БФРГТ.

Конкурс "Традициями сильны" проводился в январе – феврале 2024 года в рамках празднования 25-летия фонда с целью вовлечения горожан в активную деятельность в сферах культуры, искусства, народного творчества, сохранения и развития исторического наследия.

В числе победителей конкурса оказались:

- театральная студия "Мари Vanna" с проектом по объединению тюменских городских и сельских самодеятельных артистов-пенсионеров (создание мобильного театра, гастролирующего по районам Тюменской области, участие в театральных фестивалях);

- молодежный центр Synergy с кулинарно-познавательной мастерской "Дружба народов";

- музей тюменских историй с проектом по продвижению тюменских ремесленников: мастер-классы подушечной кружевницы Елены Алякиной;

- театр теней "Ключ от сказки" с проектом творческого инклюзивного интерактивного пространства, где каждый может встать на место другого, чтобы лучше понять друг друга (до и после показов инклюзивного семейного спектакля "Невидимый слон");

- тюменский центр фотографии и мультимедиа. Школа фотографии. Музей фотографии". Фотовыставка-ретроспектива И. П. Трусова "Наша Тюмень, 40 – 50 годы XX века".

Компания "Сибинтел" поддержала просветительский проект киноклуба "Фильм – наследие детства" студии авторского кино "Саквояж". Также средства выделены на проект по сохранению семейных ценностей, национальных традиций и культурному воспитанию детей Центра семейных инициатив "Добрая Тюмени".

Свои идеи победители воплотят в жизнь в первом полугодии 2024 года.

Грантовый фонд конкурса сформирован за счет благотворительных взносов горожан в рамках проекта БФРГТ "Традициями сильны". Проект действовал при поддержке Президентского фонда культурных инициатив с октября 2022 по сентябрь 2023 года и объединил четыре культурные инициативы с многолетним успешным опытом реализации в Тюмени: городской ландшафтный фестиваль "Ключ", Книжный обменник, мастерскую исторического костюма "Катя и все её платья" и самодеятельную театральную труппу БФРГТ.