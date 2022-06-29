Сергей Шойгу предложил Герою РФ руководящую должность в ТВВИКУ

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Министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил звезду Героя России командиру 40-го инженерно-саперного полка 41-й общевойсковой армии полковнику Рустаму Сайфуллину, отличившемуся в ходе специальной военной операции и предложил новую работу, сообщается на сайте Миноороны.

"В ходе встречи Сайфуллину была предложена должность заместителя начальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища имени маршала инженерных войск А.И. Прошлякова", - отмечается в сообщении.

Шойгу вручил награды и другим военнослужащим, подчеркнув, что все награжденные достойно выполнили свой воинский долг, поблагодарил их за службу и пожелал скорейшего выздоровления.

Начальник госпиталя доложил министру обороны, что все военнослужащие прооперированы, находятся в стадии реабилитации и в ближайшее время смогут вернуться в свои подразделения.

В информационном центре регионального правительства уточнили, что уроженцу села Вагай Тюменской области и командиру 40-го Краснознамённого инженерно-сапёрного полка, базирующегося на территории Ишима, в мае было присвоено звание "полковник".