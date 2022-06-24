С тюменских библиотек сняли противоковидные ограничения

23 июня внесены изменения в постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п "О введении режима повышенной готовности", согласно которым библиотеки могут предоставлять гражданам услуги в полном объеме.
В Тюменской области действует 468 библиотек, за 2021 год они приняли более 8 млн посетителей.
Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер:
Решение об открытии библиотек действительно долгожданное для тысяч читателей Тюменской области. Теперь посетители могут беспрепятственно работать в читальных залах и самостоятельно брать книги с полок. Благодарим работников библиотек, создавших все условия для обеспечения деятельности учреждений в эти два года ограничений.
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