С тюменских библиотек сняли противоковидные ограничения

23 июня внесены изменения в постановление Правительства Тюменской области от 17.03.2020 №120-п "О введении режима повышенной готовности", согласно которым библиотеки могут предоставлять гражданам услуги в полном объеме.

В Тюменской области действует 468 библиотек, за 2021 год они приняли более 8 млн посетителей.

Директор департамента культуры Тюменской области Елена Майер: