На площади Памяти в Тюмени в полночь зажгут сотни свечей

Всероссийская патриотическая акция "Огненные картины войны" пройдет накануне Дня памяти и скорби на площади Памяти у музея "Городская дума".

В 23:30 в память о героях, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, участники акции зажгут сотни свечей. После проведут торжественный митинг и возложат цветы к Вечному огню, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В полночь зажгут огромную огненную картину с изображением торпедного катера "Комсомолец" и надписью "Помним Тюмень". В годы войны Тюменский судостроительный завод собрал и передал фронту 165 таких катеров.