На площади Памяти в Тюмени в полночь зажгут сотни свечей

15:05 21 июня 2022
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Всероссийская патриотическая акция "Огненные картины войны" пройдет накануне Дня памяти и скорби на площади Памяти у музея "Городская дума".

В 23:30 в память о героях, погибших на фронтах Великой Отечественной войны, участники акции зажгут сотни свечей. После проведут торжественный митинг и возложат цветы к Вечному огню, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени.

В полночь зажгут огромную огненную картину с изображением торпедного катера "Комсомолец" и надписью "Помним Тюмень". В годы войны Тюменский судостроительный завод собрал и передал фронту 165 таких катеров.

 

Теги: акции , День памяти и скорби
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Июль, 2022