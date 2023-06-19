Тюменцев приглашают на творческую встречу "Связь поколений"

13:35 19 июня 2023
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Музыкально-поэтический вечер "Связь поколений", основанный на творчестве тюменских авторов и посвященная Дню памяти и скорби, состоится в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича Менделеева 22 июня с 18:00 до 20:00.

Желающих присоединиться к мероприятию будут ждать в конференц-зале на первом этаже библиотеки. На творческой встрече прозвучат песни на стихи отечественных поэтов о Великой Отечественной войне и защитниках Донбасса в  исполнении авторов Павла Андреенко и Натальи Середа, тюменские поэты Елена Покацкая, Екатерина Володина, Вячеслав Девятков и Сергей Целых прочтут патриотические стихи.

Теги: библиотеки , День памяти и скорби , СВО , творчество
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