Тюменцев приглашают на творческую встречу "Связь поколений"

Музыкально-поэтический вечер "Связь поколений", основанный на творчестве тюменских авторов и посвященная Дню памяти и скорби, состоится в Тюменской областной научной библиотеке имени Дмитрия Ивановича Менделеева 22 июня с 18:00 до 20:00.

Желающих присоединиться к мероприятию будут ждать в конференц-зале на первом этаже библиотеки. На творческой встрече прозвучат песни на стихи отечественных поэтов о Великой Отечественной войне и защитниках Донбасса в исполнении авторов Павла Андреенко и Натальи Середа, тюменские поэты Елена Покацкая, Екатерина Володина, Вячеслав Девятков и Сергей Целых прочтут патриотические стихи.