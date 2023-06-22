Накануне Дня памяти и скорби тюменцы зажгли свечи

В ночь на 22 июня на Исторической площади тюменцы провели акцию "Огненные картины войны" в память о событиях 82-летней давности, когда нацистская Германия без объявления войны напала на Советский Союз.

Губернатор Тюменской области Александр Моор, глава города Руслан Кухарук, участники движения "Волонтеры Победы", юнармейцы, представители партии "Единая Россия" и молодежных учреждений, учащиеся спортивных школ выложили контур торпедного катера "Комсомолец". Это символ трудовой доблести города. 165 катеров было выпущено в Тюмени и передано фронту. Быстрые, маневренные, они действовали внезапно и сокрушительно.

Глава города Руслан Кухарук отметил, что "Огненные картины войны" объединяют жителей нашей страны. Все больше и больше городов присоединяются к акции, зажигая тысячи свечей в память о воинах Великой Отечественной, тружениках тыла, безвинных жертвах. Один из катеров был изготовлен на деньги, которые собрали комсомольцы, катеру было присвоено название "Комсомолец Тюмени". Участники акции "Огненные картины" почтили минутой молчания память павших на фронтах Великой Отечественной войны и возложили цветы к Вечному огню.

"Вместе со всей страной сегодня почтили подвиг наших героических предков. 82 года назад 22 июня 1941 года началась Великая Отечественная война. Наши деды и прадеды встали на защиту своей Родины и не дали нацистам ее уничтожить, залить кровью во имя безумной идеи, которая культивировала ненависть к человеку", - прокомментировал участие в мероприятии губернатор Моор.

С территории нынешней Тюменской области на фронт ушли 250 тысяч человек, практически каждый второй не вернулся.