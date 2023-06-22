Памятник красноармейцу Балину открыли в Тобольске

В Тобольске в День памяти и скорби открыт памятник красноармейцу Михаилу Ивановичу Балину. В 2020 году поисковым отрядом "Поколение" города Тверь в урочище Дроничено Оленинского района Тверской области было обнаружено захоронение бойцов Красной армии, в числе которых был найден Балин Михаил Иванович.

В 2021 году его останки были торжественно привезены на Родину, в Тобольск, и переданы для захоронения родным. Сегодня на его могиле в Тобольске открыт памятник – символ вечной благодарности подвигу воина, вставшего на защиту своего дома, своей страны.

Максим Афанасьев, глава города Тобольска:

Сегодня – памятный день, день начала Великой Отечественной войны. День, когда наша великая страна содрогнулась от ужасной новости. И сейчас мы переживаем вторую волну борьбы с фашизмом. С болью в сердце все мы читаем новости о сносе монументов нашим Героям в некогда дружественных странах. И как сейчас наоборот должно воодушевить всех известие о том, что в сибирской глубинке, как и по всей России, память о воинах Великой Отечественной войны жива.

Председатель городского Совета ветеранов войны и труда Владимир Габрусь отметил, что памятник Балину - дань уважения тем, кто не вернулся с войны: "Михаил Иванович погиб под Ржевом. Там погибло более миллиона советских солдат. Многие из них так и остались там, в братских могилах. Именно в такой могиле и были найдены останки нашего красноармейца Балина Михаила Ивановича".

Внук красноармейца, Виктор Леонидович Одинцев, поблагодарил всех, кто принимал участие в создании монумента.