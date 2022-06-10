Денис Спицов и Иван Якимушкин навестили свою школу в Червишево

Лыжники Денис Спицов и Иван Якимушкин, завоевавшие золото и серебро на Олимпийских играх-2022 в Пекине, навестили родную школу в Червишево и рассказали юным спортсменам о своих победах и как справляются с трудностями в жизни.

Для олимпийцев была организована небольшая экскурсия по знаковым местам в их школьные годы: Денис и Иван посетили родные кабинеты, вспомнили учителей и одноклассников, сообщили в администрации Тюменского района.

Ребята задавали спортсменам разнообразные вопросы: как они пришли в спорт, что больше всего запомнилось на Олимпиаде, как они справляются с неудачами. Чемпионы пожелали детям всегда стремиться к своей цели и соблюдать баланс, чтобы в их жизни было место для учёбы, спорта, семьи и дружбы. В конце встречи Денис и Иван раздали автографы всем желающим.